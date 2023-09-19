Более 11 тысяч подписей собрано за переименование Ростова Ярославской области

Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий.
Фото: Полина Вачнадзе
Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий. Опрос жителей продолжится до конца сентября. Цель у активистов общественного движения «За Ростов Великий!» - заручиться поддержкой как минимум 12,5 тысяч человек.
Принять участие в опросе горожан попросил и глава Ярославской области Михаил Евраев.
- В городе работают четыре стационарные точки, где любой ростовец в возрасте от 14 лет имеет шанс вписать свое имя в историю Ростова Великого, - сказал губернатор.
Идею поддерживает и сенатор РФ Наталия Косихина:
- Для ростовцев – это очень значимая инициатива, потому что они трепетно и бережно относятся к богатой истории родного края и гордятся им. Мудрые предки подарили нам уникальные традиции и культурное наследие, которые мы должны передать следующим поколениям. На федеральном уровне уже активно обсуждается целый комплекс вопросов развития города, в том числе по выделению средств на благоустройство набережной озера Неро, парковых зон, общественных пространств, на ремонт дорог, реставрацию объектов культурного наследия, развитие сферы туризма.
Ростовцев ждут в пунктах по адресам:
- ул.Гоголя, 22 – «Магнит Экстра»,
- ул.Пролетарская, 86 – ТЦ «Рольма»,
- ул.Октябрьская, 43а – ТЦ «Солнечный»,
- ул.Карла Маркса, 30 – Центральный рынок.
Часы работы данных пунктов:
- пятница с 15:00 до 19:00,
- суббота с 10:00 до 14:00.
Также оставить свою подпись можно в пунктах, открытых в МУ «Театр Ростова Великого» и на стадионе «Спартак» ежедневно с 08:00 до 20:00.
По словам главы города Сергея Тихомирова, смена наименования не повлечет никаких финансовых затрат для жителей Ростова.