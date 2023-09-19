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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:48

Более 11 тысяч подписей собрано за переименование Ростова Ярославской области

Многие жители Ростова хотят, чтобы их город назывался Ростов Великий
Полина Вачнадзе
Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий.

Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий.

Фото: Полина Вачнадзе

Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий. Опрос жителей продолжится до конца сентября. Цель у активистов общественного движения «За Ростов Великий!» - заручиться поддержкой как минимум 12,5 тысяч человек.

Принять участие в опросе горожан попросил и глава Ярославской области Михаил Евраев.

- В городе работают четыре стационарные точки, где любой ростовец в возрасте от 14 лет имеет шанс вписать свое имя в историю Ростова Великого, - сказал губернатор.

Идею поддерживает и сенатор РФ Наталия Косихина:

- Для ростовцев – это очень значимая инициатива, потому что они трепетно и бережно относятся к богатой истории родного края и гордятся им. Мудрые предки подарили нам уникальные традиции и культурное наследие, которые мы должны передать следующим поколениям. На федеральном уровне уже активно обсуждается целый комплекс вопросов развития города, в том числе по выделению средств на благоустройство набережной озера Неро, парковых зон, общественных пространств, на ремонт дорог, реставрацию объектов культурного наследия, развитие сферы туризма.

Ростовцев ждут в пунктах по адресам:

- ул.Гоголя, 22 – «Магнит Экстра»,

- ул.Пролетарская, 86 – ТЦ «Рольма»,

- ул.Октябрьская, 43а – ТЦ «Солнечный»,

- ул.Карла Маркса, 30 – Центральный рынок.

Часы работы данных пунктов:

- пятница с 15:00 до 19:00,

- суббота с 10:00 до 14:00.

Также оставить свою подпись можно в пунктах, открытых в МУ «Театр Ростова Великого» и на стадионе «Спартак» ежедневно с 08:00 до 20:00.

По словам главы города Сергея Тихомирова, смена наименования не повлечет никаких финансовых затрат для жителей Ростова.