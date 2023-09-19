Более 11 тысяч подписей собрано за переименование Ростова Ярославской области

Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий. Фото: Полина Вачнадзе

Более 11 тысяч подписей ростовцев уже собрано за переименование города в Ростов Великий. Опрос жителей продолжится до конца сентября. Цель у активистов общественного движения «За Ростов Великий!» - заручиться поддержкой как минимум 12,5 тысяч человек.

Принять участие в опросе горожан попросил и глава Ярославской области Михаил Евраев.

- В городе работают четыре стационарные точки, где любой ростовец в возрасте от 14 лет имеет шанс вписать свое имя в историю Ростова Великого, - сказал губернатор.

Идею поддерживает и сенатор РФ Наталия Косихина:

- Для ростовцев – это очень значимая инициатива, потому что они трепетно и бережно относятся к богатой истории родного края и гордятся им. Мудрые предки подарили нам уникальные традиции и культурное наследие, которые мы должны передать следующим поколениям. На федеральном уровне уже активно обсуждается целый комплекс вопросов развития города, в том числе по выделению средств на благоустройство набережной озера Неро, парковых зон, общественных пространств, на ремонт дорог, реставрацию объектов культурного наследия, развитие сферы туризма.

Ростовцев ждут в пунктах по адресам:

- ул.Гоголя, 22 – «Магнит Экстра»,

- ул.Пролетарская, 86 – ТЦ «Рольма»,

- ул.Октябрьская, 43а – ТЦ «Солнечный»,

- ул.Карла Маркса, 30 – Центральный рынок.

Часы работы данных пунктов:

- пятница с 15:00 до 19:00,

- суббота с 10:00 до 14:00.

Также оставить свою подпись можно в пунктах, открытых в МУ «Театр Ростова Великого» и на стадионе «Спартак» ежедневно с 08:00 до 20:00.

По словам главы города Сергея Тихомирова, смена наименования не повлечет никаких финансовых затрат для жителей Ростова.