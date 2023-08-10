В Ярославской области собирают подписи за переименование города

В Ростове Ярославской области начался опрос по переименованию города в Ростов Великий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове Ярославской области начался опрос по переименованию города в Ростов Великий. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава городского поселения Сергей Тихомиров.
- В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное название – просто «Ростов», - пишет глава. – Несколько десятилетий активистами вносились предложения об официальном переименовании Ростова и время перемен, наконец, пришло!
Чтобы город сменил свое название, необходимо соблюсти ряд процедур, в том числе, провести опрос. Принять в нем участие могут все горожане от 14 лет. Электронное голосование не проводится, ростовцев ждут в пунктах сбора по адресам:
- ул.Гоголя, 22 – «Магнит Экстра»,
- ул.Пролетарская, 86 – ТЦ «Рольма»,
- ул.Октябрьская, 43а – ТЦ «Солнечный»,
- ул.Карла Маркса, 30 – Центральный рынок.
Часы работы данных пунктов:
- пятница с 15:00 до 19:00,
- суббота с 10:00 до 14:00.
Также оставить свою подпись можно в пунктах, открытых в МУ «Театр Ростова Великого» и на стадионе «Спартак» ежедневно с 08:00 до 20:00.
По словам Сергея Тихомирова, смена наименования не повлечет никаких финансовых затрат для жителей города.
- Также не возникнет необходимости одномоментно производить замену документов, бланков, учредительных документов, вывесок и дорожных знаков, - сказал глава Ростова.