В Ярославской области собирают подписи за переименование города

В Ростове Ярославской области начался опрос по переименованию города в Ростов Великий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове Ярославской области начался опрос по переименованию города в Ростов Великий. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава городского поселения Сергей Тихомиров.

- В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное название – просто «Ростов», - пишет глава. – Несколько десятилетий активистами вносились предложения об официальном переименовании Ростова и время перемен, наконец, пришло!

Чтобы город сменил свое название, необходимо соблюсти ряд процедур, в том числе, провести опрос. Принять в нем участие могут все горожане от 14 лет. Электронное голосование не проводится, ростовцев ждут в пунктах сбора по адресам:

- ул.Гоголя, 22 – «Магнит Экстра»,

- ул.Пролетарская, 86 – ТЦ «Рольма»,

- ул.Октябрьская, 43а – ТЦ «Солнечный»,

- ул.Карла Маркса, 30 – Центральный рынок.

Часы работы данных пунктов:

- пятница с 15:00 до 19:00,

- суббота с 10:00 до 14:00.

Также оставить свою подпись можно в пунктах, открытых в МУ «Театр Ростова Великого» и на стадионе «Спартак» ежедневно с 08:00 до 20:00.

По словам Сергея Тихомирова, смена наименования не повлечет никаких финансовых затрат для жителей города.

- Также не возникнет необходимости одномоментно производить замену документов, бланков, учредительных документов, вывесок и дорожных знаков, - сказал глава Ростова.