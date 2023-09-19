Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 8:43

Ярославца, запустившего салют на дороге, оштрафовали за создание помех машинам

На мужчину, запустившего фейерверк в центре Ярославля, составлена административка
Полина Вачнадзе
Полиция нашла хулигана, который запустил салют с проезжей части улицы Победы в Ярославле. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Полиция нашла хулигана, который запустил салют с проезжей части улицы Победы в Ярославле. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Полиция нашла хулигана, который вечером 17 сентября, запустил салют с проезжей части улицы Победы в Ярославле. Выяснилось, что пиротехнику он купил в специализированном магазине, а площадку для запуска устроил напротив одного из ресторанов.

- В отношении 31-летнего мужчины составлен административный протокол по статье «Повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении». Нарушителю назначен административный штраф, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Инспекторы дорожного надзора сочли, что поступок мужчины, которые явно принес ему радость, представлял угрозу для жизни и здоровья водителей, которые в момент запуска салюта оказались рядом. Если бы коробка с фейерверком перевернулась на бок, петарды бы полетели прямо в автомобили.