В Ярославле запустили фейерверк прямо с проезжей части

В ночь на 18 сентября неизвестные запустили салют с проезжей части улицы Победы. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В ночь на 18 сентября неизвестные ярославцы запустили фейерверк прямо с проезжей части центральной улицы города.

- Вот так у нас развлекаются на улице Победы, - пишет автор видео в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Жители домов, рядом с которыми грохотали залпы, красочного развлечения посреди ночи не оценили.

- Очень нагло, - пишут люди в комментариях.

Подписчики группы поинтересовались у автора ролика, обратился ли он в полицию:

- Ну, если вы не звонили никуда, а только написали тут, им ничего за это не будет.