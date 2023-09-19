15 тысяч жителей Ярославской области прошли обследование в пунктах «Шаг к здоровью»

Около 15 тысяч жителей Ярославской области приняли участие в акции «Шаг к здоровью». Фото: Правительство Ярославской области

Около 15 тысяч жителей Ярославской области в этом году приняли участие в акции «Шаг к здоровью». Все желающие смогли проверить основные показатели своего здоровья, получили консультации медиков и в случае необходимости – направления на дополнительные обследования. За три месяца примерно у тысячи человек заподозрили сахарный диабет, а у двух тысяч – гипертонию.

- В сельскую местность дополнительно направили передвижные флюорографы и маммографы, чтобы люди могли пройти диагностику близко к дому, – рассказал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

Глава региона пообещал, что в следующем году акция «Шаг к здоровью» продолжится.