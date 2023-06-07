В Ярославской области начали работать диагностические пункты акции «Шаг к здоровью»

В Ярославской области стартовала акция «Шаг к здоровью». Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области стартовала акция «Шаг к здоровью». Диагностические пункты уже начали принимать пациентов в Ярославле и Рыбинске. График работы медиков в Рыбинске можно узнать здесь.

В рамках акции «Шаг к здоровью» можно быстро проверить содержание сахара и холестерина, определить индекс массы тела, измерить рост, вес, давление, получить консультацию врача и послушать лекции по профилактике заболеваний.

В Ярославле и Рыбинске пункты будут открыты по вторникам, средам и четвергам. В других районах и селах – в выходные и праздники. Расписание работы медиков в рамках акции «Шаг здоровью» опубликован здесь.