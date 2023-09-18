В Ярославской области ожидаются ночные заморозки

В Ярославской области в ночь на 19 сентября столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В отдельных районах Ярославской области в ночь на 19 сентября столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Об этом со ссылкой на региональный ЦГМС сообщили спасатели.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», на этой неделе в Ярославль придет вторая волна бабьего лета.