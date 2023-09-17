В Ярославль придет вторая волна бабьего лета

В Ярославле начнется "вторая серия" бабьего лета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночь с 16 на 17 сентября в Ярославской области оказалась самой холодной с начала осени - в некоторых районах термометры показали -2 градуса.

- В первый день новой недели очередной фронтальный раздел принесет на Русскую равнину порцию облаков и дождей, однако на температуру это повлияет мало. Начиная со вторника, регион вновь окажется под влиянием антициклона, который вернет в центральные области солнечную и спокойную погоду с минимальной вероятность дождей, ознаменуя начало"второй серии" бабьего лета, - сообщили синоптики Центра "Фобос".

С середины новой недели температура воздуха начнет подниматься до уровня летних значений - днем термометры будут показывать более 20 градусов тепла. По прогнозам специалистов, такая погода задержится в регионе до середины третье декады сентября.

Завтра, 18 сентября, в Ярославле переменная облачность, днем +12..+14. Во вторник, 19 числа, потеплеет до +19.

В среду, 20 сентября, ожидается +20..+22, но будет ветрено. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В четверг и пятницу, 21 и 22 сентября, днем +20..+22 градуса, ветер стихнет.

В субботу, 23 сентября, по прогнозу Центра "Фобос" , в Ярославле потеплеет до +25. Тепло будет и в воскресенье, 24 числа.