В Ярославле открыли пункты информирования о службе по контракту

В Ярославле начали работать пункты информирования о службе по контракту. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле открыли пункты информирования горожан о службе по контракту. Здесь можно узнать о социальных льготах для семей бойцов, об обязательных и дополнительных выплатах.

Пункты будут работать до 24 сентября по адресам:

- парк «Юбилейный»,

- ул. Революционная, 34,

- парк Победы (в районе детских аттракционов),

- остановка «ул. Пионерская» на Ленинградском проспекте по направлению из центра,

- ТЦ «Аврора» на проспекте Машиностроителей, 9, 1 этаж,

- ул. Спартаковская, 25 у аптеки,

- ТЦ «Кресты», на Московском проспекте, 161а,

- ДК «Красный Перекоп» на Комсомольской площади,

- сквер на Московском проспекте у администрации.

Кроме того, информацию можно получить на базе общественных пунктов охраны порядка и в МФЦ.

В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу.