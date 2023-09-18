В Ярославле открыли пункты информирования о службе по контракту

В Ярославле начали работать пункты информирования о службе по контракту.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле открыли пункты информирования горожан о службе по контракту. Здесь можно узнать о социальных льготах для семей бойцов, об обязательных и дополнительных выплатах.
Пункты будут работать до 24 сентября по адресам:
- парк «Юбилейный»,
- ул. Революционная, 34,
- парк Победы (в районе детских аттракционов),
- остановка «ул. Пионерская» на Ленинградском проспекте по направлению из центра,
- ТЦ «Аврора» на проспекте Машиностроителей, 9, 1 этаж,
- ул. Спартаковская, 25 у аптеки,
- ТЦ «Кресты», на Московском проспекте, 161а,
- ДК «Красный Перекоп» на Комсомольской площади,
- сквер на Московском проспекте у администрации.
Кроме того, информацию можно получить на базе общественных пунктов охраны порядка и в МФЦ.
В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу.