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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:49

В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу

Мобильный пункт проедет по всем районам Ярославля
Полина Вачнадзе
В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Сейчас брендированный автомобиль ездит по Заволжскому району, потом отправится по другим районам города. Мобильный пункт будет останавливаться в местах массового скопления людей.

- Специалисты расскажут о выплатах, льготах и возможностях, которые предоставляются военнослужащим, - пояснил мэр Артем Молчанов.

Желающие заключить контракт могут оставить заявку - данные из анкет передадут в военкоматы, куда в дальнейшем пригласят потенциальных бойцов для беседы.Также подать заявку на контрактную службу можно, обратившись в военный комиссариат, или по телефону *176, на портале Госуслуг и в личном кабинете сайта Минобороны РФ.