В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начал работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Сейчас брендированный автомобиль ездит по Заволжскому району, потом отправится по другим районам города. Мобильный пункт будет останавливаться в местах массового скопления людей.

- Специалисты расскажут о выплатах, льготах и возможностях, которые предоставляются военнослужащим, - пояснил мэр Артем Молчанов.

Желающие заключить контракт могут оставить заявку - данные из анкет передадут в военкоматы, куда в дальнейшем пригласят потенциальных бойцов для беседы.Также подать заявку на контрактную службу можно, обратившись в военный комиссариат, или по телефону *176, на портале Госуслуг и в личном кабинете сайта Минобороны РФ.