Мэр Ярославля встретится с жителями Красноперекопского района. Фото: Полина Вачнадзе

Жителей Красноперекопского района Ярославля 25 сентября приглашают на встречу с представителями городской и региональной администрации. На вопросы ярославцев ответят мэр города Артем Молчанов и заместитель председателя правительства региона Марина Кашина.

Встреча пройдет в понедельник, 25 сентября в Доме культуры «Красный Перекоп» по адресу улица Стачек, 25. Начало – в 16:00.

Выездные приемы мэрии возобновили в городе этим летом. Градоначальник отвечает на вопросы о благоустройстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ, образовании, спорте, соцподдержке, градостроительстве.