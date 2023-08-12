В Ярославле возобновили выездные приемы мэрии

Мэр Ярославля Артем Молчанов возобновляет выездные встречи с горожанами. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов возобновляет выездные встречи с горожанами, сообщили в администрации. Первая встреча пройдет в администрации Дзержинского района 15 августа. Начнется она в 18:00.

- Артем Молчанов вместе с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений ответит на вопросы ярославцев. На встрече можно спросить, например, о благоустройстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ, образовании, спорте, соцподдержке, градостроительстве, - уточнили в пресс-службе ведомства.

16 августа с жителями Веретья встретится глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.