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НовостиОбщество12 августа 2023 12:10

В Ярославле возобновили выездные приемы мэрии

Первая выездная встреча мэрии Ярославля пройдет в администрации Дзержинского района
Полина Вачнадзе
Мэр Ярославля Артем Молчанов возобновляет выездные встречи с горожанами.

Мэр Ярославля Артем Молчанов возобновляет выездные встречи с горожанами.

Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов возобновляет выездные встречи с горожанами, сообщили в администрации. Первая встреча пройдет в администрации Дзержинского района 15 августа. Начнется она в 18:00.

- Артем Молчанов вместе с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений ответит на вопросы ярославцев. На встрече можно спросить, например, о благоустройстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ, образовании, спорте, соцподдержке, градостроительстве, - уточнили в пресс-службе ведомства.

16 августа с жителями Веретья встретится глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.