Глава региона пообещал восстановить авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург

Глава региона Михаил Евраев пообещал восстановить авиарейсы Ярославль – Санкт-Петербург.
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Глава региона Михаил Евраев пообещал восстановить авиарейсы Ярославль – Санкт-Петербург. Сейчас идет поиск новых перевозчиков – у компании, которая ранее работала на маршруте, возникли технические проблемы с самолетами.
- Мы сейчас находимся на стадии переговоров с несколькими компаниями, чтобы максимально быстро восстановить рейсы в Санкт-Петербург. Обязательно восстановим, чтобы они летали на ежедневной основе, как это было раньше, - сказал Михаил Евраев в эфире ГТРК «Ярославия».
Также в планах у правительства Ярославской области – наладить авиасообщение с Самарой и Екатеринбургом.
В Ярославле открыли прямое авиасообщение с Уфой.