Глава региона пообещал восстановить авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург

Глава региона Михаил Евраев пообещал восстановить авиарейсы Ярославль – Санкт-Петербург. Фото: Александр ГЛУЗ

Глава региона Михаил Евраев пообещал восстановить авиарейсы Ярославль – Санкт-Петербург. Сейчас идет поиск новых перевозчиков – у компании, которая ранее работала на маршруте, возникли технические проблемы с самолетами.

- Мы сейчас находимся на стадии переговоров с несколькими компаниями, чтобы максимально быстро восстановить рейсы в Санкт-Петербург. Обязательно восстановим, чтобы они летали на ежедневной основе, как это было раньше, - сказал Михаил Евраев в эфире ГТРК «Ярославия».

Также в планах у правительства Ярославской области – наладить авиасообщение с Самарой и Екатеринбургом.

В Ярославле открыли прямое авиасообщение с Уфой.