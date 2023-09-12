В Ярославле открыли прямое авиасообщение с Уфой Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открыли прямое авиасообщение с Уфой. Вчера, 11 сентября, в аэропорт «Туношна» прибыли пассажиры первого рейса, который следовал по маршруту Уфа-Ярославль-Уфа. По традиции, самолет встретили водной аркой.

- Перевозки выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая также работает в Туношне на регулярных рейсах в Казань, - сообщили в правительстве региона. - Полетная программа в Уфу запланирована до конца года. Вылеты из Ярославля в столицу Башкортостана – два раза в неделю: в понедельник и в среду. Время в пути – 1 час 45 минут. Перевозки организованы на воздушном судне типа «Bombardier CRJ 200». Отправление из Уфы – в 12.50, из Ярославля – в 13.10.