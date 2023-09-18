В Ярославле возбудили дело о мошенничестве при строительстве детсада

В Ярославле после прокурорской проверки в детсаду №94 возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Ярославле после прокурорской проверки в детсаду №94 возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Детсад был построен в 2019 году. Прошло всего четыре года с начала ввода его в эксплуатацию, а здание уже разваливается. Летом в помещениях побывали общественники ОНФ, что они увидели, можно прочитать здесь. Самой из ряда вон выходящей «находкой» стало просроченное электрооборудование.

- В рамках проверки с привлечением специалистов выявлен факт установки в детском саду при его строительстве источника бесперебойного питания, бывшего в употреблении и не соответствующего технической документации по времени беспрерывной работы. В результате указанных действий бюджету причинен ущерб в размере свыше 1,5 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура области направила в арбитражный суд региона исковое заявление о взыскании с подрядчика - АО «Горстройзаказчик» - причиненного ущерба.