Просроченное электрооборудование и вода в подвале: что увидели общественники в ярославском детсаду за 167 миллионов рублей

Внутри детский сад не так прекрасен, как снаружи. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Прекрасный на первый взгляд детский сад №94 в микрорайоне «Яблоневый посад» Ярославля изнутри совсем не так прекрасен, как снаружи. За ярким фасадом здания, которое было построено всего лишь четыре года назад за 167,5 миллиона рублей, скрывает разруха.

После многочисленных жалоб родителей воспитанников детсада №94, сюда приехали представители ярославского Народного фронта и прокуратуры. И вот, что они увидели.

Лестница уже разваливается. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

- От уличных лестниц остались развалины, торчит арматура. По оценке нашего эксперта, подрядчик использовал низкомарочный бетон, который годится только для помещений, - рассказывают в региональном ОНФ.

От некоторых кирпичей осталась одна крошка, другие на пути к тому, чтобы превратиться в пыль.

Вода постоянно стоит в подвале. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В подвале детского сада стоит вода.

- Хоть рыбок разводи. Козырьков нет, дренаж и гидроизоляция некачественные, а может и вообще отсутствуют. В итоге и ступени трескаются, и штукатурка отсыпается, и кирпичная кладка разрушается. К тому же вода в подвале приводит к грибку и плесени, - продолжают осмотр помещений общественники.

И уж совсем из ряда вон выходящая «находка» - неисправный источник бесперебойного питания в электрощитовой.

Источник бесперебойного питания неисправен. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

- Батареи выпущены в 2014 году, срок их службы – пять лет. То есть, на момент установки, оборудование уже было просроченным, - сообщили в ОНФ.

Батареи выпущены в 2014 году. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Батареи выпущены в 2014 году. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Детский сад пока еще находится на гарантии, но она заканчивается уже в следующем году. С подрядчика еще можно спросить за его «работу». А прокуратура обещала дать увиденному уголовно-правовую оценку.