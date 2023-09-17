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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 12:33

В Рыбинске 17-летний подросток сел за руль машины и попал в ДТП

В ночной аварии в Рыбинске пострадали трое подростков
Полина Вачнадзе
В Рыбинске 17-летний парень сел за руль "Киа Церато" и чуть не угробил себя и своих подружек.

В Рыбинске 17-летний парень сел за руль "Киа Церато" и чуть не угробил себя и своих подружек.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске 17-летний парень сел за руль "Киа Церато" и чуть не угробил себя и своих подружек. Молодой человек не справился с управлением машины, иномарка вылетела в кювет, где врезалась в препятствие и опрокинулась.

- Водитель и две пассажирки 17 и 18 лет госпитализированы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В автомобиле задержанного в Подмосковье ярославца были раненая женщина и ребенок.