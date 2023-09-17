В автомобиле задержанного в Подмосковье ярославца были раненая женщина и ребенок

В машине с ярославскими номерами, остановленной в Подмосковье, находилась окровавленная женщина. Скриншот с видео, портал 112

В подмосковном Ступино ночью 17 сентября сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен внедорожник с ярославскими номерами.

-Помогите! Что я сделал? Что я сделал? - кричал водитель, который явно находился в неадекватном состоянии, при задержании.

А сделал он немало. На улице Липецкой в Москве внедорожник мчался на огромной скорости и грубо нарушал правила дорожного движения. Машины, которые вставали у него на пути, иномарка таранила. Известно, что в ночном ДТП были повреждены 10 автомобилей.

Наделав дел в столице, 41-летний ярославец попытался скрыться. Его задержали на 100-м километре трассы М4. Оказалось, что в машине он был не один - с ним находились окровавленная женщина и 2-летний ребенок. По словам очевидцев, у женщины были отрублены пальцы.

- По предварительной информации, между водителем и пассажиркой во время движения произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес пострадавшей несколько ударов предметом, визуально похожим на топорик, - так прокомментировали случившееся в ГУ МВД по Московской области.

Женщину госпитализировали. Малыш, по словам оперативников, не пострадал.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - уточнили в подмосковной полиции.