Ярославский "Локомотив" разгромил "Куньлунь" со счетом 4:0

16 сентября в "Арене-Мытищи" прошла встреча команд "Локомотив" и "Куньлунь Ред Стар". ФОТО: ХК "Локомотив"

16 сентября в "Арене-Мытищи" прошла встреча команд "Локомотив" и "Куньлунь Ред Стар". Со счетом 4:0 ярославские "железнодорожники" обыграли соперника.

Шайбы в ворота соперника забили Сергей Андронов - он отличился уже на первой минуте игры, Ярослав Лихачев и Георгий Иванов. Георгий Иванов оформил дубль.

Ярославский "Локомотив" с восьмью очками сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции.

12 сентября "Локомотив" впервые с 2021 года обыграл "Куньлунь". Встреча закончилась со счетом 2:1.