Ярославский «Локомотив» обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1

В «Арене-2000» встретились «Локомотив» и «Куньлунь Ред Стар». ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

В «Арене-2000» 12 сентября встретились ярославский «Локомотив» и «Куньлунь Ред Стар» . Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Впервые с 2021 года ярославцы сумели обыграть этих соперников.

Среди «железнодорожников» отличились Андрей Сергеев и Ярослав Лихачев. У «Куньлуня» шайбу забил Спенсер Фу.

Среди «железнодорожников» отличились Андрей Сергеев и Ярослав Лихачев. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции, их вчерашние противники – на втором.