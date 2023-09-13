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НовостиСпорт13 сентября 2023 6:19

Ярославский «Локомотив» обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции
Полина Вачнадзе
В «Арене-2000» встретились «Локомотив» и «Куньлунь Ред Стар». ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

В «Арене-2000» встретились «Локомотив» и «Куньлунь Ред Стар». ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

В «Арене-2000» 12 сентября встретились ярославский «Локомотив» и «Куньлунь Ред Стар» . Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Впервые с 2021 года ярославцы сумели обыграть этих соперников.

Среди «железнодорожников» отличились Андрей Сергеев и Ярослав Лихачев. У «Куньлуня» шайбу забил Спенсер Фу.

Среди «железнодорожников» отличились Андрей Сергеев и Ярослав Лихачев. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

Среди «железнодорожников» отличились Андрей Сергеев и Ярослав Лихачев. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции, их вчерашние противники – на втором.

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ