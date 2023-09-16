В Юбилейном парке Ярославля планируют установить горку с современным покрытием

В Юбилейном парке Ярославля собираются установить горку с всесезонным покрытием. Фото: Полина Вачнадзе

В Юбилейном парке Ярославля собираются установить большую горку с всесезонным искусственным покрытием Snowtech. С какой горкой зимнее развлечение становится доступным круглый год.

- Это современная разработка, которая позволит детворе кататься с горки в любую погоду. А мы знаем, что у нас оттепель зимой в последнее время норма, - рассказал на своей странице ВКонтакте Михаил Писарец.

В Юбилейном парке города сейчас идет обновление деревьев. На месте старых и больных деревьев появятся саженцы клена, дуба, липы, рябины, яблони, боярышника, черемухи, груши, каштана, лиственницы и ели.