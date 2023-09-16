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НовостиОбщество16 сентября 2023 11:02

В Юбилейном парке Ярославля планируют установить горку с современным покрытием

Специальное всесезонное покрытие позволит ярославским малышам кататься с горки в любую погоду
Полина Вачнадзе
В Юбилейном парке Ярославля собираются установить горку с всесезонным покрытием.

В Юбилейном парке Ярославля собираются установить горку с всесезонным покрытием.

Фото: Полина Вачнадзе

В Юбилейном парке Ярославля собираются установить большую горку с всесезонным искусственным покрытием Snowtech. С какой горкой зимнее развлечение становится доступным круглый год.

- Это современная разработка, которая позволит детворе кататься с горки в любую погоду. А мы знаем, что у нас оттепель зимой в последнее время норма, - рассказал на своей странице ВКонтакте Михаил Писарец.

В Юбилейном парке города сейчас идет обновление деревьев. На месте старых и больных деревьев появятся саженцы клена, дуба, липы, рябины, яблони, боярышника, черемухи, груши, каштана, лиственницы и ели.