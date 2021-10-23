В Юбилейном парке Ярославля пилят деревья

В мэрии пояснили, что спиливают только аварийные деревья. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Юбилейном парке Ярославля, где все никак не могут закончить благоустройство, спиливают деревья. Фотографии опубликовали в группе «Жесть Ярославль».

- Так уничтожают Юбилейный парк, ради строящегося бизнес-центра, - прокомментировал снимки их автор.

Ярославцев происходящее возмутило:

- Наш некогда зеленый прекрасный город превращается в зону отчуждения. Не только уничтожают парки, но и близлежащие леса, сосновый бор.

- Как же много у нас торговых центров, а гулять и наслаждаться природой негде.

- Что же творится-то? В этом парке и дети выросли, и внуки… Безобразие-то творить зачем такое?

Как пояснили КП-Ярославль в Агентстве по муниципальному заказу мэрии, производится вырубка деревьев, признанных аварийными.

- Вырубка идет в соответствии с выданными порубочными билетами, - уточнили в Агентстве.

По словам главы Кировского и Ленинского района Ярославля Александра Трудоношина, разбирают фундамент старого аттракциона, который мешает прокладке беговой дорожки.