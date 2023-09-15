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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:26

В Ярославле на улице Победы ограничат остановку и стоянку машин

Ограничения будут действовать с 16 по 23 сентября
Полина Вачнадзе
В Ярославле на улице Победы ограничат остановку машин.

В Ярославле на улице Победы ограничат остановку машин.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Победы с 5 утра 16 сентября и до окончания работ 23 сентября будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей. Временное ограничение распространяется на участок дороги от улицы Большая Октябрьская до улицы Свободы.

- Ограничения вводятся в связи с ремонтом улицы Победы. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - обратились к водителям в мэрии города.

Проезжую часть улицы Победы планируют расширить: на участке от улицы Республиканской до улицы Советской сформируют четыре полосы, а на перекрестке улиц Свободы и Победы - пять.