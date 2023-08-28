Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 15:03

В Ярославле начался ремонт улицы Победы и проспекта Машиностроителей

По контракту все работы должны завершиться в октябре 2024 года
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле начался ремонт улицы Победы и проспекта Машиностроителей

В Ярославле начался ремонт улицы Победы и проспекта Машиностроителей

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт улицы Победы и проспекта Машиностроителей. Сегодня, 28 августа, подрядчик вышел на объекты.

На проспекте Машиностроителей расширят проезжую часть до четырех полос, сделают барьерное ограждение и обновят остановки. На пересечении с улицей Мостецкой поставят дополнительный светофор.

- На улице Победы также будет выполнено частичное расширение проезжей части. На участке от улицы Республиканской до улицы Советской сформируют четыре полосы, а на перекрестке улиц Свободы и Победы увеличат их до пяти. Кроме того, тротуары будут вымощены плиткой, - сообщили в мэрии Ярославля.

По контракту все работы должны завершить к октябре 2024 года.