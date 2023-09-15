В Ярославской области скончался журналист Андрей Ронжин

14 сентября скончался журналист и ведущий Андрей Ронжин. ФОТО: телеканал "Рыбинск-40".

Вчера, 14 сентября, скончался журналист и ведущий телеканала «Рыбинск-40» Андрей Ронжин.

- Его голос хорошо знаком рыбинцам. На протяжении долгих лет он был постоянным ведущим новостей и корреспондентом телеканала, - пишут его коллеги.

- Ушла легенда телеканала «Рыбинск-40». Голос Андрея навсегда останется с нами. Очень печально, - написала в группе «Рыбинск-40» Маргарита Березина.

- Очень и очень жаль! Помню его еще с 90-х годов, выражает соболезнования родным и близким Андрея Ронжина Сергей Берестов.

Прощание с журналистом пройдет в воскресенье, 17 сентября, в ритуальном зале на улице Солнечной. Начало церемонии в 10:00.

Скончалась руководитель переславского отделения Красного Креста Нина Клекова.