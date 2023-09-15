Скончалась руководитель переславского отделения Красного Креста

В Переславле скончалась Нина Клекова. ФОТО: администрация Переславля-Залесского

Сегодня, 15 сентября, в Переславле-Залесском прощаются с Ниной Клековой. На протяжении многих лет она руководила местным отделением Красного Креста и районным отделением общественной организации «Дети войны».

- Не стало человека широчайшей души и доброты. Нина Александровна организовывала Дни донора, благотворительные акции, заботилась обо всех своих подопечных. Наши глубокие соболезнования семье, близким и друзьям. Светлая память, Нина Александровна, в наших сердцах Вы навсегда, - говорится в некрологе администрации Переславля-Залесского.

Прощание с Ниной Клековой проходит в Покровской церкви.