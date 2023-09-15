Региональная прокуратура проверит работу автобусов в Ярославле

Прокуратура региона проверит работу общественного транспорта Ярославля. Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура региона, после многочисленных жалоб пассажиров, проверит работу общественного транспорта Ярославля. К проверке привлекут сотрудников автодорожного надзора, ГИБДД и управления по вопросам трудовой миграции УМВД.

- Будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства, включая вопросы соблюдения режима труда и отдыха водителей, порядка прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также требований миграционного законодательства в случае привлечения к перевозкам иностранных граждан, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В связи с повышенным общественным резонансом представители контролирующих органов проверят, как соблюдается расписание движения автобусов.

- Виновные лица будут привлечены к ответственности, - уточнили в прокуратуре.

В Ярославле неизвестные обстреляли автобусы №58 и №97С.