Жена мэра Ярославля стала директором по развитию Вознесенских казарм

Супруга мэра Ярославля Татьяна Молчанова стала директором по развитию АО «Вознесенский». ФОТО: страница Татьяны Молчановой ВКонтакте

Супруга мэра Ярославля Артема Молчанова Татьяна Молчанова стала директором по развитию АО «Вознесенский». Информация об этом указана в сообществе «Вознесенские казармы» ВКонтакте.

Известно, что Татьяна Молчанова имеет два высших образования. Она является педагогом дошкольного образования и специалистом по связям с общественностью.

12 сентября на Вознесенской башне открылась смотровая площадка.

- Башня состоит из двух площадок - нижней и верхней. Нижняя, которая до недавнего времени использовалась как технический этаж, теперь готова принимать посетителей. К следующему туристическому сезону мы планируем открыть и верхний ярус, находящийся у самого шпиля башни, - сказал директор АО «Вознесенский» Александр Плетешков.