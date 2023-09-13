На Вознесенской башне в Ярославле открыли смотровую площадку

В здании бывших Вознесенских казарм Ярославля открыли смотровую площадку. Фото: Мэрия Ярославля

В здании бывших Вознесенских казарм Ярославля открыли смотровую площадку.

- Теперь башня подарит нам возможность посмотреть на наш древний город с нового ракурса, - сказал мэр города Артем Молчанов, который принял участие в открытии нового туристического объекта.

С почти пятидесятиметровой высоты открывается прекрасный вид на Ярославль. А с помощью аудио-визуальных материалов и экспозиции ярославцы и гости города смогут узнать историю квартала Вознесенских казарм.

- Башня состоит из двух площадок - нижней и верхней. Нижняя, которая до недавнего времени использовалась как технический этаж, теперь готова принимать посетителей. К следующему туристическому сезону мы планируем открыть и верхний ярус, находящийся у самого шпиля башни, - сказал директор АО «Вознесенский» Александр Плетешков.

Для посещения смотровой площадки необходима предварительная запись. Ее можно оформить в группе Вознесенской башни ВКонтакте. Дети до 6 лет наверх не допускаются по требованиям безопасности. Малыши могут провести время в детский комнате и посмотреть на панораму Ярославля через окно башни.