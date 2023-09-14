В Ярославле будут судить 15-летнего парня, во время драки с которым погиб мужчина

В Ярославле будут судить 15-летнего участника конфликта на остановке. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Несовершеннолетнего жителя Ярославля будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено 8 мая этого года на остановке «Улица Жукова».

По предварительным данным, конфликт между 15-летнем парнем и 48-летним мужчиной начался еще в маршрутке. Как утверждают очевидцы, спровоцировал ссору мужчина – он был в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял пассажиров и даже лез драться.

- Выйдя на остановке, расположенной в Ленинском районе Ярославля, несовершеннолетний дождался потерпевшего и нанес ему удар по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал на землю. После того, как потерпевший поднялся, обвиняемый нанес ему удар ногой по голове, мужчина упал и ударился головой о металлическую конструкцию остановки, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Драку сняли уличные камеры наблюдения. Видно, что заступиться за пострадавшего попытался прохожий, но он тоже получил удар в лицо. Парень с места преступления ушел. Пострадавшему 48-летнему мужчине вызвали скорую помощь, но спасти его медики не сумели. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Известно, что молодой человек сам пришел в полицию. Свою вину он признал полностью.