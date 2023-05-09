В Ярославле пассажиры автобуса устроили драку на остановке: один человек погиб

В Ярославле драка на автобусной остановке закончилась смертью одного из ее участников. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль"

Вечером 8 мая в Ярославле на остановке "Улица Жукова" произошла драка, в которой погиб 48-летний мужчина. Подозреваемый - 15 летний парень, его сейчас допрашивают следователи.

Потасовка, по словам очевидцев, завязалась еще в автобусе, ее окончание сняли камеры наружного наблюдения. Когда пассажиры вышли на остановке, сразу же началась драка. Один человек после удара падает и больше не встает, еще один мужчина вмешивается в разборку, тоже получает кулаком по лицу, падает, но сразу же поднимается.

Молодой парень, который наносил удары, уходит с места происшествия, потирая кулак. Автобус уезжает от остановки, люди расходятся, человек так и остается лежать у остановочного павильона.

- Полчаса где-то был пульс, потом все, умер, - рассказывают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, погибший сам спровоцировал конфликт, оскорблял пассажиров автобуса и лез драться, 15-летнему подозреваемому сказал, что зарежет его. Но во всех обстоятельствах смертельной драки сейчас будут разбираться следователи.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что у погибшего остался маленький ребенок.