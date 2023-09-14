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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:03

В Юбилейном парке Ярославля началась вырубка больных деревьев

В парке «Юбилейный» Ярославля уберут более 300 деревьев
Полина Вачнадзе
В Юбилейном парке Ярославля началась вырубка больных деревьев.

В Юбилейном парке Ярославля началась вырубка больных деревьев.

Фото: Полина Вачнадзе

В Юбилейном парке Ярославля началась вырубка больных деревьев. Красной меткой специалисты отметили более 300 деревьев – все они были повреждены вредителем златкой узкотелой и погибли.

Часть насаждений уже вырубили, от других избавятся в ближайшее время. А потом начнется восстановление зеленой части парка. Но быстро это сделать не получится: на октябрь запланирована высадка лишь 90 деревьев. Саженцы собираются брать не менее двух метров в высоту.

Ярославцы назвали надгробием новую входную группу в Юбилейный парк.