Ярославцы назвали надгробием новую входную группу в Юбилейный парк

Многие ярославцы считают, что вход в Юбилейный парк похож стал похож на вход на кладбище. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Многих ярославцев удивила входная группа, которую делают в Юбилейном парке со стороны улицы Тургенева. Горожане уже сравнили будущие ворота с надгробием.

- Кто автор этого произведения искусства? Спаси и сохрани от таких гениев, - пишут в группе «Ярославль LIVE» ВКонтакте.

- Я уже писала, что изуродовали парк! Мне ответили, что за этот проект проголосовали семь с лишним тысяч человек.

- Оставь надежду всяк сюда входящий.

- Осталось цветики возложить и кулич на Пасху.

Наибольшее количество лайков набрал этот комментарий:

- Нормальная стела, в память о когда-то прекрасном Юбилейном парке. Лампадки не хватает.

Возник у горожан вопрос и по поводу нового забора.

- Был хороший чугунный забор, сейчас, прости Господи, каменный бордюр какой-то. Дети же гуляют, на дорогу выбежать не фиг делать. Даже двухлетка перепрыгнет. Мне очень печально, что тот забор заменили этим. У меня еще была надежда, что 1,5 метра будет, но не судьба, - сокрушается Яночка К.