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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:45

За переименование Ростова Ярославской области проголосовали 9 тысяч человек

Голосование за переименование Ростова в Ростов Великий продолжится до конца сентября
Полина Вачнадзе
Движение «За Ростов Великий» подвело промежуточные итоги голосование за переименование города.

Движение «За Ростов Великий» подвело промежуточные итоги голосование за переименование города.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Движение «За Ростов Великий» подвело промежуточные итоги голосование за переименование города.

- В настоящий момент собрано 9300 голосов. Общественное движение продолжит свою работу до конца сентября, - сказал глава городского поселения Сергей Тихомиров.

Сбор подписей за переименование Ростова в Ростов Великий начался 10 августа. Пункты открыли в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе «Спартак». Принять участие в голосовании могут ростовцы от 14 лет.

По словам Сергея Тихомирова, изменение названия не повлечет никаких финансовых затрат для жителей.

- Также не возникнет необходимости одномоментно производить замену документов, бланков, учредительных документов, вывесок и дорожных знаков, - сказал глава Ростова.