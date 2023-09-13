За переименование Ростова Ярославской области проголосовали 9 тысяч человек

Движение «За Ростов Великий» подвело промежуточные итоги голосование за переименование города. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Движение «За Ростов Великий» подвело промежуточные итоги голосование за переименование города.

- В настоящий момент собрано 9300 голосов. Общественное движение продолжит свою работу до конца сентября, - сказал глава городского поселения Сергей Тихомиров.

Сбор подписей за переименование Ростова в Ростов Великий начался 10 августа. Пункты открыли в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе «Спартак». Принять участие в голосовании могут ростовцы от 14 лет.

По словам Сергея Тихомирова, изменение названия не повлечет никаких финансовых затрат для жителей.

- Также не возникнет необходимости одномоментно производить замену документов, бланков, учредительных документов, вывесок и дорожных знаков, - сказал глава Ростова.