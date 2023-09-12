В Ярославле открыли прямое авиасообщение с Пермью Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 12 сентября, открыли прямое авиасообщение с Пермью. Первый самолет уже вылетел из аэропорта «Туношна».

- Рейсы в Пермь выполняет компания «ЮВТ Аэро» на воздушном судне «Bombardier CRJ 200» вместимостью 50 мест. Вылеты – два раза в неделю, по вторникам и пятницам: из Ярославля в 14.05 и 18.45 соответственно, из Перми – в 18.25 и 23.05. Время в пути – 1 час 40 минут, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, что вчера, 11 сентября, был запущен первый самолет по маршруту «Уфа-Ярославль-Уфа».