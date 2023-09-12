Прокуратура Ярославской области проведет проверку после пожара в Тутаевском районе Фото: Прокуратура Ярославской области

В Тутаевском районе Ярославской области сегодня, 12 сентября, на бывшем химическом предприятии загорелись емкости с мазутом. Огонь распространился больше, чем на тысячу квадратных метров.

Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего.

- Возгорание произошло днем 12 сентября текущего года на территории ООО "Эковторресурс". Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехала и.о. Тутаевского межрайонного прокурора Светлана Семенова. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об экологической и пожарной безопасности и лицензировании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.