В Тутаевском районе на бывшем химическом предприятии горят емкости с мазутом Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Тутаевском районе Ярославской области сегодня, 12 сентября, на бывшем предприятии «Сельхоз химии» начался пожар. Примерно в 9:20 загорелись емкости с мазутом. Огонь охватил больше тысяч квадратных метров. Клубы черного дыма видны издалека.

- В 10:15 объявлена локализация пожара на площади 1200 квадратных метров. К тушению привлечены 42 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.