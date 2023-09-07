В педагогическом университете Ярославля почтили память «Локомотива». ФОТО: ЯГПУ

В педагогическом университете Ярославля сегодня, 7 сентября, почтили память команды «Локомотив». В 12 часов в Ботаническом саду состоялся традиционный митинг памяти у стеллы «Стрижи». Студенты возложили цветы к памятнику.

- Среди ушедших ребят были студенты и выпускники Ярославского педагогического. В их честь названы деревья, посаженные в саду после трагедии, - рассказали сотрудники ЯГПУ.

Сегодня Ботанический сад открыт для всех желающих с 10 до 19 часов бесплатно.