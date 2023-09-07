В Ярославле 12 лет назад в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив»

"Локомотив" любили сотни людей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле сегодня, 7 сентября, проходят памятные мероприятия, посвященные хоккейной команде «Локомотив», которая погибла в авиакатастрофе.

Ровно 12 лет назад, 7 сентября 2011 года, самолет со спортсменами вылетел из аэропорта «Туношна» на игру в Минск. Лайнер ЯК-42, эксплуатировавшийся компанией «Як-Сервис», при взлете рухнул на землю. Погибли 44 человека - 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только один из находившихся на борту – бортинженер Александр Сизов.

Сейчас в Ярославле уже идут памятные мероприятий. С 8:30 в Успенском соборе проходит панихида. В 14:10 на Леонтьевском кладбище, где захоронены жертвы той страшной катастрофы, состоится возложение цветов. В 16 часов родные и близкие погибших, делегация «Локомотива», а также официальные лица приедут в Туношну - на место падения самолета. После этого, в 17:30, все переместятся к мемориалу «Хоккейное братство» у «Арены-2000» для того, чтобы почтить память команды, которую любили сотни жителей нашего региона.

Мемориал "Хоккейное братство" у "Арены-2000" Фото: Елена ВАХРУШЕВА

- 7 сентября - печальная дата для всего мирового хоккея. Но для жителей нашего региона - это день особой скорби. 12 лет назад весь мир потрясло известие о гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив», - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Но сколько бы лет ни прошло, ребята навсегда в наших сердцах! И хоккей в Ярославле продолжается, пока «Локомотив» играет, пока мы поддерживаем нашу команду на трибунах, пока подрастают юные игроки! Родным и близким погибших ребят сил и терпения. Пусть время лечит.

Сегодня 12 лет со дня трагедии. ФОТО: официальная группа ХК "Локомотив" ВКонтакте

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