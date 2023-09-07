В Рыбинске 7 сентября пройдет матч памяти ярославской команды «Локомотив» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня, 7 сентября, пройдет матч памяти ярославской хоккейной команды «Локомотив». Вход для всех желающих свободный.

На лед выйдут команды «Полет» (ЮХЛ) и «Сборная города Рыбинска». Начало матча в 18:15.

Перед этим, в 17:30, состоится возложение цветов к мемориальной доске, которая установлена на стене Дворца спорта «Полет». В память о погибших спортсменах прозвучат стихи и песни рыбинских творческих коллектив и близких друзей.

- Формат мероприятия предусматривает «свободный микрофон», каждый желающий сможет сказать добрые важные слова в память о команде и рыбинских спортсменах, игравших за «Локомотив», - о Максиме Шувалове и Никите Клюкине, - рассказали в администрации города.

12 лет назад, 7 сентября 2011 года, авиакатастрофа унесла жизни ребят из хоккейной команды «Локомотив».