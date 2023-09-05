Детская поликлиника на улице Попова в Ярославле откроется 8 сентября

Новая детская поликлиника на улице Попова в Ярославле начнет работать в 8 утра 8 сентября. Фото: Правительство Ярославской области

Новая детская поликлиника на улице Попова в Ярославле начнет работать в 8 утра 8 сентября. Об этом на пресс-конференции 5 сентября рассказал глава региона Михаил Евраев.

- Дело было непростое. Из-за санкций сорвалось много поставок оборудования, пришлось оперативно все перестраивать. Возникли сложности по логистике. Но 8 сентября детская поликлиника отроет двери, - сказал губернатор.

Напомним, что детская поликлиника строилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект должны были сдать в 2021 году.

Поликлиники Ярославля и Рыбинска будут работать до 22 часов.