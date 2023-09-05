Поликлиники Ярославля и Рыбинска будут работать до 22 часов

Поликлиники Ярославля и Рыбинска будут работать до 22:00. Фото: Ксения Высотина

С 1 октября поликлиники Ярославля и Рыбинска перейдут на новый график: лечебные учреждения будут работать не до 20:00, а до 22:00. Дополнительные часы врачам и остальному медицинскому персоналу оплатят в двойном размере.

- Многие врачи работают по вечерам в частных клиниках. Чтобы им не пришлось никуда ходить подрабатывать, за эти два часа мы будем платить в два раза больше, - сказал во время пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Кроме того, у жителей Ярославля и Рыбинска появится возможность прийти к врачу и после работы, заняться своим здоровьем.

В ближайшее время будет решаться вопрос с продлением времени работы и других поликлиник региона. В Ярославле поликлиники на улицах Попова и Ньютона уже перешли на новый график.

8 сентября в 8 часов утра откроется новая детская поликлиника на улице Попова. Об этом также сообщил глава региона.