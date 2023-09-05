IT-парк на месте бывшей гостиницы «Чайка» в Ярославле построят через 2-3 года

IT-городок на месте гостиницы «Чайка» будет построен в Ярославле через два-три года. ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтакте

IT-городок на месте гостиницы «Чайка» будет построен в Ярославле через два-три года. Об этом на пресс-конференции 5 сентября сообщил глава региона Михаил Евраев.

Об IT-парке – проекте компании «Тензор», рассчитанном на три тысячи человек – активно заговорили в 2020 году. Но постепенно и разговоры, и какие-либо активные действия сошли на нет. Губернатор пояснил, почему так произошло.

- Необходимо было внесли изменения в градостроительные правила. Так как у нас здесь центр ЮНЕСКО, то требовались согласования с Министерством культуры. Пришлось приложить немало сил, чтобы это согласование получить, - сказал Михаил Евраев.

Проектирование объекта выходит на финишную прямую, потом начнется строительство IT-парка. Кроме того, будет благоустроена набережная Которосли и все пространство рядом.