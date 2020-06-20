2020-06-20T10:00:33+03:00
Общество

Пляж и спортивные площадки: каким будет IT-парк в Ярославле

Строительство уже началось
Светлана Крутикова
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IT-парк появится на месте бывшей гостиницы «Чайка». ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтактеIT-парк появится на месте бывшей гостиницы «Чайка». ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтакте
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В Ярославле на Московском проспекте, на месте бывшей гостиницы «Чайка», появится IT-парк. Строительство объекта уже началось. Территорию благоустроит компания «Тензор». Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Комплекс будет включать в себя офисный центр и детский сад. Больше половины участка займет городской парк с выходом к реке и искусственным пляжем. Кроме того, здесь создадут уникальный ландшафтный дизайн, посадят деревья, установят фонтаны и восстановят каменную арку в дамбе. На территории IT-парка появятся и площадки для занятий разными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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