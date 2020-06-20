Пляж и спортивные площадки: каким будет IT-парк в Ярославле
В Ярославле на Московском проспекте, на месте бывшей гостиницы «Чайка», появится IT-парк. Строительство объекта уже началось. Территорию благоустроит компания «Тензор». Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
Комплекс будет включать в себя офисный центр и детский сад. Больше половины участка займет городской парк с выходом к реке и искусственным пляжем. Кроме того, здесь создадут уникальный ландшафтный дизайн, посадят деревья, установят фонтаны и восстановят каменную арку в дамбе. На территории IT-парка появятся и площадки для занятий разными видами спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU