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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:22

Следователи проверят, как идет ремонт дорог в Ростове Ярославской области

По данным ОНФ, подрядная организация сорвала сроки ремонта дорог в Ростове
Полина Вачнадзе
Региональный СКР проводит проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в Ростове. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Региональный СКР проводит проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в Ростове. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Региональный СКР проводит проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в Ростове Ярославской области. Подрядная организация, получив за свою работу хороший аванс, сорвала сроки ремонта на шести улицах города.

- ОНФ информирует, что дороги не отремонтированы либо работы выполнены некачественно и не соответствует нормам, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Уже проведен осмотр мест, назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.