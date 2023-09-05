Следователи проверят, как идет ремонт дорог в Ростове Ярославской области

Региональный СКР проводит проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в Ростове. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Региональный СКР проводит проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в Ростове Ярославской области. Подрядная организация, получив за свою работу хороший аванс, сорвала сроки ремонта на шести улицах города.

- ОНФ информирует, что дороги не отремонтированы либо работы выполнены некачественно и не соответствует нормам, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Уже проведен осмотр мест, назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.