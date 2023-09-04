В Ростове Ярославской области подрядчик срывает сроки ремонта дорог

В Ростовском районе Ярославской области дорожная компания срывает сроки ремонта улиц. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

В Ростове Ярославской области дорожная компания срывает сроки ремонта улиц.

- Муниципальный контракт на капремонт 15 дорог с заменой инженерных коммуникаций заключен без малого на полмиллиарда рублей и рассчитан на 2023-2024 годы. В этом году работы должны быть проведены на шести улицах. Стоимость – около 290 миллионов, половина выплачена авансом, - рассказали в региональном ОНФ.

Но подрядчик не спешит выполнять условия контракта. Ремонт улицы Пролетарской и Ярославского шоссе должен был завершиться 15 августа, но пока что там только снят старый асфальт. На улице Ленинской и Московском шоссе срок окончания работ – 10 сентября. Однако на Ленинской работы еще не начались, а на Московском они находятся в начальной стадии. На улице Карла Маркса не доделаны сети, выявлены нарушения при установке бордюров.

- Местные власти не используют все доступные механизмы, чтобы спасти ситуацию. Кроме того, изначально контракт не предполагал авансирования, оно предусмотрено в допсоглашении, – пояснил член регштаба Народного фронта Темур Абдуллаев.

Общественники направили обращения губернатору региона, в областной ФАС, прокуратуру и Следственное управление следственного комитета.