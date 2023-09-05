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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:22

На зданиях в центре Рыбинска начали тестировать подсветку

Глава Рыбинска сообщил, какие здания подсветят в сентябре
Полина Вачнадзе
На зданиях в центральной части Рыбинска начали монтировать архитектурную подсветку.

На зданиях в центральной части Рыбинска начали монтировать архитектурную подсветку.

Фото: Администрация Рыбинска

На зданиях в центральной части Рыбинска начали монтировать архитектурную подсветку. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

- На эти цели в этом году было выделено 100 миллионов рублей. Работы идет на всех объектах, - сказал градоначальник.

Пока что светильники включают только для того, чтобы их протестировать. Но уже в конце сентября в вечернее и ночное время архитектурная подсветка будет работать на пожарной каланче, старой и новой биржах, театре и Спасо-Преображенском соборе.

В Ярославской области сделают подсветку еще на девяти зданиях.