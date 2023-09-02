В Ярославской области сделают подсветку еще на девяти зданиях

Архитектурная подсветка появится на зданиях и храмах четырех городов и трех сел региона. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области архитектурную подсветку сделают еще на девяти зданиях. Как сообщили в правительстве региона, в Ярославле подсветят жилой дом №10/3 на улице Комсомольской, церковь Засимы и Савватия, а также церковь Вознесения Господня.

В Переславле-Залесском осветят Симеоновскую церковь, в Данилове - церковь Вознесения Господня, а в Угличском историко-художественном музее - галерею православного искусства.

В Большом Селе архитектурную подсветку установят на доме купца Багрова. Также в планах сделать подсветку на церкви Преображения в селе Нагорье и церкви Сошествия Святого Духа села Новое.

- Все работы будут выполнены до 31 декабря этого года, - уточнили в правительстве Ярославской области.

В 2023 году архитектурную подсветку сделают на более чем 60 зданиях Ярославля и региона.