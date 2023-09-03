Прокуратура Ярославской области поставила на контроль расследование взрыва в частном доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области вчера, 2 сентября, вечером в частном дом деревни Никульское Большесельского района произошел взрыв. 47-летний мужчина, который подозревается в организации произошедшего, задержан.

Сейчас в больнице находятся три человека, которые пострадали при взрыве – двое мужчин и одна женщина.

- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами территориального управления Следственного комитета России по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», - отметили в пресс-службе ведомства.