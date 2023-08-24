В ярославском военном госпитале прошел концерт для раненых бойцов

В Ярославском военном госпитале прошел концерт для бойцов. ФОТО: телеграм-канал "Ярославская дружина"

Представители общероссийской организации «Офицеры России» и Пограничного братства из Ярославской области с творческим визитом посетили Ярославский военный госпиталь.

Для военнослужащих, проходящих лечение, и медиков был дан концерт с участием автора-исполнителя Игоря Дрягелева. А еще в этот день со сцены концертного зала госпиталя звучали стихотворения о любви к Отечеству, родным и близким ярославского поэта Андрея Волкова. Читали строки друзья поэта.

- В зрительном зале госпиталя можно было увидеть представителей Ярославского государственного медицинского университета, больницы имени Соловьева. Сказанные ими слова о любви к Отечеству, искренней помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи по защите Отечества, дорого стоят. Медицинское братство земли Ярославской, продолжает хранить славные традиции, - говорится в телеграм-канале «Ярославская дружина». - Отдельной строкой скажем о наших друзьях, представителях Русской Православной Церкви. По благословению митрополита Вадима, произнесенные слова отцом Алексеем настоятелем Храма Воина Никиты, отцом Евгением настоятелем Храма Архангела Михаила и настоятельницей монастыря Исакова Пустынь матушкой Елизаветой, трогали души наших воинов. Вне всяких сомнений наиважнейшим аспектом Российской государственности является Русская Православная Церковь. Стоит помнить, что душа человеческая тоже нуждается в лечении. Мы знаем точно, что только вместе мы сила и с нами Бог!